Empresas de Elche, Elda, Petrer y Monóvar presentan en la MICAM de Milán sus colecciones para el verano 2026

Un total de 45 empresas de calzado de las comarcas del Vinalopó van a estar presentes en una nueva edición de la feria MICAM que comienza el domingo en la capital italiana Milán.

La mayoría de ellas, hasta 35, son de Elche, y las restantes siete están afincadas en Elda, Petrer y Monóvar.

La representación de la Comunitat Valenciana en la feria está integrada por 55 expositores, de los que 52 son de la provincia de Alicante.

En el conjunto de España, la cifra de empresas que participan en el certamen asciende a 105 empresas, en representación de 135 marcas,

En la MICAM de Milán, cuya celebración se va a prolongar hasta el martes día 9 de septiembre, se presentan las colecciones preparadas por las empresas zapateras para la temporada de verano de 2026.

El certamen se va a desarrollar en un contexto en el que las exportaciones del sector calzado han registrado en el primer semestre de este año descenso del 2,3 % en valor y del 1,4 % en pares.

Pese a la incertidumbre que reina en el ámbito internacional y sus mercados, las empresas del sector calzado siguen apostando por la internacionalización y la participación española en MICAM se mantiene al nivel del año pasado.

La feria italiana tiene lugar de manera conjunta con MIPEL, feria de bolsos, artículos en piel y accesorios de moda.