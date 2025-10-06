La empresa municipal Pimesa de Elche adjudica por más de 6,2 millones de euros el edificio con 76 viviendas en régimen de alquiler asequible

El Consejo de Administración de la empresa municipal Pimesa de Elche ha adjudicado la construcción del edificio de alquiler asequible de 76 viviendas que va a suponer una inversión de más de 6,2 millones de euros.

Con un plazo de ejecución de 20 meses se va a edificar en la calle Maestro Ángel Llorca, en la zona de Travalón.

El inmueble tendrá 76 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, dos locales comerciales y 75 plazas de aparcamiento.

El precio del alquiler de esas viviendas será de 6,23 euros el metro cuadrado, según recoge el precio establecido en los pliegos que han regido la contratación del edificio.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha explicado este lunes que Pimesa será la encargada de definir el acceso al alquiler una vez se acerque el final de la obra, si bien ha avanzado que “se regirá por la renta y habrá un máximo de edad, con la idea de destinar las viviendas a jóvenes.”

Por otra parte, Pimesa ha dado luz verde a la propuesta del pliego de condiciones para la comercialización de terrenos en la zona del futuro parque empresarial ‘Porta d’Elx’ y en el entorno del sector E-49, la ampliación de Elche Parque Empresarial.

En este sentido, Francisco Soler, concejal responsable del departamento municipal de Urbanismo, ha destacad que ha destacado que existe “interés de importantes empresas para implantarse en la ciudad”. De ahí, ha añadido Soler, “el trabajo que lleva a cabo el Ayuntamiento y Pimesa para priorizar los proyectos sobre la venta de suelo.