SUBE CON ASCENSORES SERKI

El Elx Rugbi Inclusiu vive su primera experiencia internacional en Suiza

Un joven equipo compuesto por jugadores con discapacidad psíquica viajó hasta Ginebra

Felipe Canals

Elche |

El Elx Rugbi Inclusiu participó en la ciudad suiza de Ginebra en el Torneo Internacional de Rugby, donde se midió a equipos de Francia, Rumanía y Suiza. Más allá del resultado, lo importante fue la experiencia que vivió el joven grupo compuesto por jugadores con discapacidad psíquica que dirige Tomás Espinosa.

Para muchos fue su primer viaje en avión y pudieron disfrutar durante unos días de un país con otro idioma y una cultura diferente. Tomás Espinosa ha pasado este viernes por la sección 'Sube con Ascensores Serki' de 'Radioestadio Elche'.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer