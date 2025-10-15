La eliminatoria del Atticgo CBM Elche se jugará íntegramente en Skopje

El Atticgo CBM Elche se jugará el pase a la siguiente ronda de la EHF European Cup en Skopje (Macedonia). Se ha llegado a un acuerdo con el HC Gjorche Petro-WHC para disputar la eliminatoria de forma íntegra en tierras macedonias y en un único fin de semana. Hace un par de temporadas se hizo a la inversa y se jugaron ambos partidos en el Esperanza Lag.

Los encuentros se disputarán el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre desde las 12:00 horas. En juego estará el pase a la siguiente fase en una eliminatoria que se prevé competida. El acuerdo entre clubes permite ahorrar costes en desplazamientos.

El Atticgo CBM Elche volverá a disputar una eliminatoria internacional de forma íntegra lejos de territorio franjiverde once temporadas después. El único precedente se vivió en el curso 2013/2014 cuando el, por aquel entonces, CBM Elche Mustang viajó hasta Astrakhan para jugar los octavos de final de la extinta Copa EHF ante el HC Astrakhanochka. Las ilicitanas cayeron 40-21 y 23-33 ante las soviéticas.

Antes de afrontar la eliminatoria de la European Cup en Skopje, toca centrarse en la Liga Guerreras Iberdrola. El próximo miércoles 22 de octubre visitará el Esperanza Lag el Aula Valladolid, en el encuentro adscrito a la sexta jornada en competición doméstica.