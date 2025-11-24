La eliminación de la violencia contra la mujer y los proyectos de la Generalitat, protagonistas en el pleno municipal de Elche

PP y Vox han tumbado este lunes en Elche una Moción presentada por el PSOE en la que se exigía a la Generalitat Valenciana la ejecución de las obras y proyectos comprometidos con el municipio y que aún están pendientes como es el caso del tranvía, de las obras de transformación del antiguo convento de Las Clarisas en museo o el desdoblamiento de la carretera Elche-Santa Pola.

Además, los votos de las dos formaciones políticas que comparten el gobierno local, PP y Vox, junto con el PSOE han aprobado una moción presentada por el Grupo Popular relativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora mañana.

Compromís per Elx se ha abstenido considerando que la Moción defendida por el PP contemplaba un “acuerdo de mínimos”, según ha señalado Esther Díez, portavoz de la coalición política, que ha llevado al pleno otra Moción en torno a ese día internacional.

Entre otras diferencias con respecto a la defendida por el PP, en la de Compromís per Elx sí se hacía constar el término “violencia de género”, frente a la referencia a “violencia contra la mujer” del texto del PP.

La Moción de Compromís ha sido rechazada con los votos del PP y de Vox. Tanto la formación política proponente como el PSOE han votado a favor.

El pleno del Ayuntamiento de Elche también ha acordado la propuesta del grupo municipal de Vox, plasmada en otra Moción, en la que se insta tramitar la declaración del belenismo ilicitano como manifestación religiosa y cultural de especial significación ciudadana e interés general para la ciudad de Elche.