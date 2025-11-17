La elección del proyecto del futuro Palacio de Congresos de Elche, en su recta final

La Diputación de Alicante ha confirmado este lunes que el jurado del concurso de anteproyectos arquitectónicos para la construcción del nuevo Palacio de Congresos de Elche ha iniciado sus deliberaciones finales para elegir la propuesta ganadora.

La institución provincial ha avanzado que el fallo “se dará a conocer en las próximas semanas”.

En el marco de ese concurso internacional de ideas se han admitido 104 proyectos admitidos y el jurado, que está compuesto por arquitectos de reconocido prestigio nacional e internacional, se han reunido hoy para avanzar en el análisis de las propuestas presentadas.

El nuevo Palacio de Congresos será financiado por la Diputación de Alicante. Se ha proyectado en la parcela que en la actualidad ocupa un aparcamiento público junto a la estación de autobuses.

Supondrá una inversión estimada de 50 millones de euros, tendrá un auditorio principal con 1.200 butacas, así como otras cinco salas auxiliares con entre 150 y 450 asientos.

También estará dotado de despachos, cafetería, sala de prensa, oficinas y un área de exposiciones de 2.000 metros cuadrados de superficie.

Además, el nuevo Palacio de Congresos de Elche tendrá un aparcamiento subterráneo de tres plantas con capacidad para 420 vehículos.

Su construcción llevará aparejada la urbanización del entorno de las parcelas que ocuparán la nueva dotación.