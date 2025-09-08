El Eldense, único equipo imbatido en su grupo de Primera RFEF

El Eldense ha iniciado la temporada en Primera RFEF sumando cuatro puntos en dos jornadas, fruto del empate en Sabadell y del triunfo ante el Villarreal 'B'. El cuadro azulgrana sabe que una de las claves pasa por la solidez defensiva y está demostrando que es muy difícil perforar su portería. Los de Javi Cabello aún no han encajado ningún tanto.

Ramón Vila ha estado soberbio en las dos primeras jornadas. Tras una pretemporada en la que el guardameta cedido por el Córdoba estuvo algo dubitativo, ha despejado todas las dudas con sus actuaciones ante Sabadell y Villarreal 'B'. En la Nova Creu Alta salvó al equipo de la derrota y el pasado sábado detuvo un penalti en la primera parte.

La defensa se está mostrando firme con el trío de centrales compuesto por Dario Dumic, Arnau Gaixas y Floris Smand. Por el momento, el Eldense está rentabilizando al máximo sus goles: ha anotado sólo un tanto y ha sumado cuatro puntos. Ante el Villarreal 'B', Javi Cabello sorprendió con Jesús Clemente en la medular.

El Eldense es el único equipo de su grupo de Primera RFEF que todavía no ha encajado ningún gol. Sólo el Tenerife, en el conjunto de los dos grupos, acompaña a los de Elda en esta estadística. A nivel clasificatorio, los azulgranas se sitúan en sexta posición. El único equipo que ha ganado los dos partidos en el grupo II es el Ibiza.