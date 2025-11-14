El Eldense ratifica a Claudio Barragán en la previa del derbi ante el Hércules

Claudio Barragán ya es, a todos los efectos, entrenador del primer equipo del Eldense. El club azulgrana ha ratificado al preparador de Manises antes del derbi frente al Hércules y después de cuatro encuentros como técnico provisional. Firma hasta final de temporada y tiene el reto de devolver al Eldense a Segunda División.

Barragán se hizo cargo del primer equipo tras salvar al filial la pasada campaña. Tras la destitución de Javi Cabello después del choque contra el Europa, asumió las riendas de manera provisional. Todavía no ha perdido: clasificado en Copa del Rey y con cinco puntos de nueve posibles en los tres compromisos ligueros.

Más allá de los resultados, en Elda ha gustado la imagen que ha transmitido el equipo con Claudio Barragán en el banquillo. La propiedad, la dirección general y la dirección deportiva han quedado satisfechos con el trabajo del valenciano en estas cuatro semanas.

Ante el Hércules, uno de sus exequipos, dirigirá oficialmente su primer encuentro como entrenador del primer equipo. El Eldense quiere lograr el triunfo para asaltar el playoff antes de medirse al Cartagena en Cartagonova. Se espera un gran ambiente con la mejor entrada del curso en el Nuevo Pepico Amat.

La afición del Eldense ha recibido con alegría la noticia de la ratificación de Claudio Barragán. La parroquia de Elda estaba con el preparador de Manises y pedía su continuidad al frente del primer equipo.