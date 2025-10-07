El Eldense pasa a manos de un grupo inversor: Carolina Holguín será la presidenta y Mario Rosas, director general

El Eldense ha anunciado la venta de la entidad azulgrana “a un grupo inversor internacional que mantiene convenios deportivos con el Llaneros FC y el AC Bellinzona”. Era un secreto a voces desde hace algunos meses, pero ha sido este martes cuando se ha confirmado. El empresario colombiano Juan Carlos Trujillo es el líder del nuevo grupo que ha adquirido el club del Nuevo Pepico Amat.

Pascual Pérez deja, por tanto, de ser presidente y propietario del Eldense. La nueva presidenta será Carolina Holguín Tafur, mientras que Mario Rosas ejercerá como director general. El exjugador azulgrana ha sido una figura clave en este proceso, debido a sus vínculos con la nueva propiedad. Ha participado en la confección de la plantilla, aunque el director deportivo sigue siendo Víctor Lafuente.

Este miércoles tendrá lugar una rueda de prensa para presentar a la nueva propiedad en el Nuevo Pepico Amat. Trujillo ya admitió en una entrevista que había “un proyecto fuerte de inversión” en el Eldense. No se han dado cifras, pero la operación podría rondar los 2,5 millones de euros según distintas fuentes consultadas por este medio.

En los últimos días se ha podido comprobar como Juan Carlos Trujillo no ha ocultado sus vínculos con el Eldense, mostrándose como un aficionado azulgrana más a través de redes sociales. Carolina Holguín y Mario Rosas, por su parte, han sido habituales del palco del Nuevo Pepico Amat en los últimos tiempos.

Etapa histórica

Pascual Pérez deja el Eldense tras una etapa histórica en la que se logró devolver al club al fútbol profesional. Tras dos cursos en Segunda, se descendió a Primera RFEF. El empresario ha tenido distintas ofertas en los últimos años por la entidad, pero ninguna había fructificado hasta ahora.

El objetivo, a nivel deportivo, será regresar lo más pronto posible a Segunda División. Por otro lado, fruto de los lazos de Trujillo con Bellinzona y Llaneros, no se descarta el intercambio de jugadores entre los clubes. Sin ir más lejos, se han incorporado al filial tres jugadores: Óscar Vega, Duban Ayala y Brandon Chury.