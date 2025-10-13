El Eldense necesita mejorar: firma el peor arranque de los cuatro descendidos de Segunda

Al Eldense le está costando adaptarse a Primera RFEF. Es algo con lo que se contaba, puesto que la plantilla es prácticamente nueva y se han realizado más de una veintena de fichajes durante el verano. Sin embargo, las semanas pasan y el cuadro azulgrana no termina de mejorar. Enlaza tres partidos sin ganar y solo ha sumado un punto de los últimos nueve.

Los de Elda ya protagonizan el peor arranque de los cuatro descendidos. Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena se sitúan, como mínimo, en puestos de playoff. Ahora mismo, los de Javi Cabello están a la misma distancia del descenso que de la zona de promoción. Necesita mejorar el equipo azulgrana.

El Tenerife lidera con paso firme el grupo I, aunque cedió sus primeros puntos este fin de semana; el Racing de Ferrol mantiene el tipo en tercera posición; y en el grupo del Eldense, el Cartagena se sitúa en segundo puesto pisándole los talones al líder. Eso sí, podría caer un puesto si el filial del Atlético de Madrid venciese su encuentro aplazado en el Rico Pérez.

Lo más preocupante para el Eldense, más allá de los anecdótico de la clasificación a estas alturas de campeonato, es la pobre imagen ofrecida en Marbella. En tierras andaluzas, solo Clemente y Fidel inquietaron la meta rival. Hamza lo intentó en la segunda parte, pero el portero del Marbella no tuvo que intervenir.

Javi Cabello sigue fiel al estilo con tres centrales y dos carrileros. En la segunda parte ante el Juventud Torremolinos, con el marcador en contra, varió para jugar con línea de cuatro en defensa. El técnico valenciano introdujo a Serradell en Marbella y Dario Dumic se quedó en el banquillo.

Cabello pierde crédito

Cabello empieza a estar cuestionado por parte de la afición. Es pronto, pero los nervios comienzan a aflorar en el Nuevo Pepico Amat. Este sábado toca visitar el Europa, líder del grupo II de Primera RFEF. Los catalanes se hacen fuertes en casa y solo han cedido dos puntos. Los azulgranas buscarán su primera victoria a domicilio.

Desde la comisión deportiva del Eldense se muestra confianza, al menos públicamente, en el trabajo de Cabello. Víctor Lafuente le respaldó y Mario Rosas también dijo estar satisfecho. El valenciano aguanta y asegura estar en el "proceso de equilibrar" al equipo. Se sentará en el banquillo del Nou Sardenya, pero otra derrota le dejaría muy tocado de cara a la siguiente jornada ante el Murcia.