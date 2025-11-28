El Eldense y la 'media inglesa' con Claudio Barragán: toca ganar al Antequera

El Eldense busca prolongar su racha de invicto desde la llegada de Claudio Barragán al banquillo azulgrana. Tras cosechar un buen punto en Cartagonova, no se puede fallar contra el Antequera en el Nuevo Pepico Amat. Un triunfo permitiría a los de Elda asaltar el playoff de ascenso a Segunda División.

La 'media inglesa' protagonizada por el Eldense desde la entrada de Barragán garantizaría la promoción: a domicilio suma dos empates y en casa ha sacado siete puntos de nueve posibles. Más allá de la mejoría en los resultados, la afición valora las sensaciones que está ofreciendo su equipo desde hace un mes.

El Antequera está en descenso y llega a Elda con cuerpo técnico interino. Sin embargo, no pondrá las cosas fáciles. Puede ser uno de los denominados 'partido trampa'. El Eldense se agarra a la calidad de Fidel. El onubense acumula cuatro amarillas y está apercibido de sanción, al igual que Nacho Quintana.

Barragán priorizará la Liga, a pesar de que el próximo miércoles se recibirá al Almería en una bonita eliminatoria de Copa del Rey. Serradell volverá al eje central de la zaga tras cumplir sanción, mientras que David Ruiz podría ocupar el carril zurdo de la defensa. La gran incógnita es si Claudio apostará por Hamza Bellari de inicio. Bustillo también apunta al once.

El Eldense quiere sacar tajada de una jornada en la que los cuatro primeros clasificados se enfrentan entre ellos. El Cartagena, por su parte, visitará al colista este viernes.