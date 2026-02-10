TERTULIA

¿Es el Eldense el máximo favorito al ascenso del grupo?

El equipo de Claudio Barragán, en su mejor momento de la temporada

Felipe Canals

Elche |

El Eldense cada vez está más cerca del liderato. El cuadro azulgrana vive su mejor momento tras imponerse al Sabadell por 2-1 en el Nuevo Pepico Amat con un Nacho Quintana estelar. El ascenso directo está a tres puntos y, además, el conjunto de Claudio Barragán tiene a su favor el 'goal-average' con el primer clasificado.

Este sábado toca visitar al filial del Villarreal, un equipo que cotiza al alza y ya se encuentra en puestos de playoff. Fidel se perderá el encuentro por sanción.

Analizamos el Eldense-Sabadell con Juan Sempere, Santi Rico, Raúl Patón y Miguel Ángel Monera.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer