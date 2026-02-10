¿Es el Eldense el máximo favorito al ascenso del grupo?

El Eldense cada vez está más cerca del liderato. El cuadro azulgrana vive su mejor momento tras imponerse al Sabadell por 2-1 en el Nuevo Pepico Amat con un Nacho Quintana estelar. El ascenso directo está a tres puntos y, además, el conjunto de Claudio Barragán tiene a su favor el 'goal-average' con el primer clasificado.

Este sábado toca visitar al filial del Villarreal, un equipo que cotiza al alza y ya se encuentra en puestos de playoff. Fidel se perderá el encuentro por sanción.

Analizamos el Eldense-Sabadell con Juan Sempere, Santi Rico, Raúl Patón y Miguel Ángel Monera.