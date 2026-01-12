El Eldense más práctico ya es tercero al cierre de la primera vuelta

Fin de la primera vuelta en Primera RFEF. El Eldense cierra la primera mitad de campeonato en tercera posición, a seis puntos del líder y con tres de margen sobre el sexto. Una situación bastante buena teniendo en cuenta que hace un mes estaba a la misma distancia del descenso que del playoff.

Tras la derrota ante el Antequera, en el último partido de noviembre, el Eldense está invicto. Suma trece puntos de quince posibles con cuatro triunfos consecutivos. Además, el conjunto de Claudio Barragán ha echado el cerrojo a su portería y ya son cuatro encuentros sin encajar.

El juego no está siendo brillante. De hecho, los azulgranas están sacando los partidos adelante por la mínima. Sin embargo, la practicidad le está haciendo escalar puestos en la tabla. El liderato era una quimera hace unas semanas y ahora ya no se ve tan imposible. El Eldense es el segundo equipo más en forma del grupo, solo por detrás del Sabadell. Los catalanes son líderes.

La llegada de Claudio Barragán supuso un impulso en el mes de octubre. Con el de Manises en el banquillo, solo se ha sufrido una derrota en Liga. En Copa del Rey se hizo un papel muy digno y el cuadro de Elda fue eliminado en dieciseisavos de final por la Real Sociedad.

El Eldense iniciará la segunda vuelta en el campo del Juventud Torremolinos y su primer encuentro en el Nuevo Pepico Amat será ante el Teruel. Los de Vicente Parras son una de las revelaciones en el grupo II de Primera RFEF.

Al margen de la situación deportiva, en Elda se mira al mercado de fichajes con la necesidad de firmar un delantero centro. Es la única llegada que se prevé después de la incorporación de varios jugadores de Llaneros. Las fichas son limitadas y, de hecho, ahora mismo solo se podría fichar a un jugador sub-23.