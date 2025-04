El Eldense, sin margen de error contra el Córdoba

No va más en el Nuevo Pepico Amat. El Eldense afronta una 'gran final' por la permanencia ante el Córdoba. Tras la mala imagen ofrecida en A Malata, el equipo de José Luis Oltra necesita reencontrarse con el triunfo para creer en la salvación. De hecho, abandonaría la zona roja si le gana al cuadro andaluz. Al menos, a expensas de lo que haga el Real Zaragoza este domingo en La Romareda contra el Huesca.

Los azulgranas están obligados a mejorar sus registros en el Nuevo Pepico Amat en el último mes de Liga. Sólo una victoria en casa desde la llegada de Oltra. Córdoba, Málaga y Racing de Santander pasarán por Elda. La permanencia pasa por los encuentros como local. Almería, Castellón y Huesca serán los rivales a domicilio.

Oltra tiene la baja de Nacho Quintana por sanción y recupera a Víctor García. El valenciano volverá a la titularidad. Masca o Diego Collado son opciones para suplir a Quintana. El técnico del Eldense moverá el once en busca de una reacción después de la pésima segunda parte en Ferrol. En punta de ataque jugó Juanto Ortuño, pero el yeclano podría volver a ser revulsivo y dejar su hueco en el once a Sekou Gassama.

El Córdoba llega a Elda como una de las revelaciones de la categoría. Recién ascendido a Segunda, tiene la permanencia en el bolsillo desde hace semanas e incluso llegó a soñar con la promoción de ascenso. Poco en juego tiene el conjunto dirigido por Iván Ania, pero ya ha demostrado que es un equipo intenso y alegre. En la primera vuelta, pasó por encima del Eldense en el Nuevo Arcángel en uno de los peores encuentros de los azulgranas.

Todo apunta a que se podrían superar los 5.000 espectadores en Elda, pero la entrada quedará lejos del lleno. A primera hora de este viernes quedaban cerca de mil entradas por vender para el 'no hay billetes'. La afición no dejará sólo al Eldense en un partido decisivo en las aspiraciones de salvación. No hay margen de error y todo lo que no sea ganar complicará sobremanera las opciones de permanencia.