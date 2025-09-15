El Eldense se mantiene invicto y el empate del Teruel impide su coliderato

El Eldense se dejó dos puntos en Pinilla. Cierto es que no fue ni mucho menos un partido brillante del cuadro azulgrana, pero tenía los tres puntos en el bolsillo. El gol del Teruel en el descuento contrarrestó el tanto de Vallejo e impidió el coliderato. La buena noticia es que el cuadro de Javi Cabello sigue invicto.

El gol del Teruel, además, rompió la imbatibilidad del equipo de Elda. Se estuvo a pocos minutos de seguir con la portería a cero, pero la diana de Ayman lo impidió. El tanto aragonés llegó tras un despiste del Eldense, puesto que le empataron con un remate de cabeza tras un balón frontal desde campo rival.

La igualdad en el grupo II de Primera RFEF es tremenda. Ningún equipo ha podido hacer pleno. El Ibiza se dejaba dos puntos este fin de semana en el campo del Marbella; el Hércules, otro de los favoritos, caía en casa contra el Algeciras; y el Murcia no pasaba del empate frente al filial del Atlético de Madrid.

Sin duda, algo que preocupa en el Eldense es la escasa producción ofensiva lejos del Nuevo Pepico Amat. Sin ocasiones en el debut en la Nova Creu Alta, el duelo en Pinilla no fue muy distinto. Más allá de la acción del gol, el equipo de Cabello apenas generó peligro en Teruel.

Ahora se trata de hacer bueno el punto en Pinilla ganándole al Sevilla Atlético en tierras azulgranas. El choque se disputará este domingo desde las 16:00 horas. El Eldense quiere volver a hacer un fortín del Nuevo Pepico Amat, al igual que ocurrió en el curso del ascenso a Segunda.