El Eldense declara jornada económica el derbi ante el Hércules y activa un 2x1 para abonados

El Eldense ha declarado 'Día del club' el derbi ante el Hércules de este próximo domingo 16 de noviembre a las 16:30 horas en el Nuevo Pepico Amat. De esta manera, los abonados pasarán por caja: en categoría adulto tendrán que pagar entre 5 y 15 euros. En modalidad infantil habrá que adquirir una entrada gratuita, por lo que no pagarán.

Al margen de la jornada económica, la entidad azulgrana quiere fomentar la asistencia al estadio ante el Hércules y ha activado una promoción 2x1 para abonados. En Tribuna se podrán retirar dos localidades por 35 euros, mientras que en General el precio será de 25 euros.

Los abonados del Eldense deberán adquirir sus localidades entre el martes y el jueves, tanto vía online como en taquillas. El horario en el Nuevo Pepico Amat será de 18:00 a 20:30 horas. La venta por internet se abrirá el martes a las 18:00 horas. Los abonados que no adquieran entrada perderán su asiento, que se liberará el viernes para poner a la venta al público general.

La promoción 2x1 para abonados, por su parte, estará activa desde el martes hasta el viernes. Solo estará disponible en las taquillas del Nuevo Pepico Amat hasta agotar existencias.

Por otro lado, el Hércules dispondrá de 770 entradas para su afición. El Eldense cederá el Fondo Sur al completo y las localidades de los seguidores blanquiazules se gestionarán directamente desde la entidad del Rico Pérez. El precio de las entradas es de 25 euros, el mismo que abonaron los aficionados del Murcia hace un par de semanas.