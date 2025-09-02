El Eldense cierra la cesión del central Carlos Jiménez

El Eldense ha anunciado este martes el fichaje del central Carlos Jiménez. El defensa ilicitano completa la zaga del cuadro de Javi Cabello. Tiene 19 años, mide 1'97 y llega a préstamo desde Arabia. Pertenece al Al-Qadsiah. Se cerró en las últimas horas de mercado, pero se estaba perfilando la documentación para hacer oficial el refuerzo.

Jiménez ha pasado por las canteras de Elche, Levante y Villarreal antes de dar el salto a Arabia. La titularidad en la defensa del Eldense se ha puesto cara. Cabello cuenta con cinco efectivos: Dumic, Serradell, Smand, Gaixas y Jiménez. En Sabadell se apostó por un sistema con tres centrales.

El mercado de fichajes se ha cerrado con las incorporaciones de Rober Ibáñez, Rafa Núñez y Carlos Jiménez. No ha llegado un delantero, pero no se descarta que se firme un '9' en el mercado de agentes libres. Hay una licencia sénior disponible y Víctor Lafuente, director deportivo, no ha cerrado la puerta a un nuevo refuerzo.

Eso sí, Lafuente se ha mostrado satisfecho con la plantilla que ha confeccionado la entidad azulgrana. Se han realizado en torno a una veintena de fichajes. Se encontró con una plantilla prácticamente vacía. De hecho, Dumic y Quintana son los únicos supervivientes del descenso.

Borja Calvo, tres meses de baja

La mala noticia de este martes la ha protagonizado Borja Calvo. Las pruebas han diagnosticado una rotura de grado 3 en el aductor medio y estará tres meses de baja. La lesión se produjo en el último entrenamiento antes del duelo en Sabadell. Rubén Quintanilla, por su parte, no reviste gravedad y podría reaparecer en el choque frente al Teruel.