Eldense: Cabello afirma que se está "en proceso de equilibrar" y prevé un mes "durísimo"

La adversa situación meteorológica que se vive en la provincia también ha trastocado los planes del Eldense. La expedición azulgrana se ha subido al autobús en la mañana de este viernes para desplazarse hasta Marbella y completará su última sesión de entrenamiento "en ruta". La idea era ejercitarse en Bonalba para viajar a primera hora de la tarde, pero no se ha querido correr ningún tipo de riesgo ante las posibles lluvias en las comarcas del Vinalopó.

Los de Elda viajan hasta Marbella con la intención de resarcirse tras el mal sabor de boca que dejó el empate ante el Juventud Torremolinos. Afrontan dos salidas consecutivas, puesto que el fin de semana que viene viajarán a Barcelona para medirse al Europa. Sin embargo, Cabello ha dejado claro que el cuadro azulgrana solo tiene en mente el encuentro de este sábado. Eso sí, el entrenador del Eldense ha pronosticado "un mes durísimo" para su equipo.

Borja Calvo y Rober Ibáñez causan baja en la convocatoria para el duelo en Marbella. La principal novedad podría ser el estreno de Rubén Quintanilla, que ya estuvo en la lista ante el Juventud Torremolinos pero no debutó. Podría disponer de minutos en el segundo acto. "El Marbella tiene muy buenos jugadores y un alto valor de plantilla, no son fáciles de parar", ha afirmado Cabello.

Sobre la gran cantidad de goles que ha encajado el Eldense en las últimas semanas, el preparador valenciano ha asegurado que "se está en proceso de equilibrar" y ha añadido que "hay que llevar cuidado porque ahora los descuentos son eternos". El conjunto azulgrana se ha dejado cuatro puntos en los minutos finales ante Teruel y Juventud Torremolinos. Con esos cuatro puntos, ahora mismo sería líder en solitario con dos puntos de margen sobre el segundo.

Cabello no ha querido dar pistas sobre el sistema que se empleará en Marbella. Está jugando con tres centrales y dos carrileros, aunque en el segundo período ante el Juventud Torremolinos viró para jugar con cuatro jugadores en la línea de retaguardia. "Jugamos con dos carriles que son extremos y con mediocentros ofensivos", ha explicado Cabello. Aunque no ha querido entrar a valorarlo, no se descarta el cambio de formación en tierras andaluzas y el 'damnificado' podría ser Dario Dumic.

Por último, cuestionado por el cambio ya oficial de propiedad en la entidad del Nuevo Pepico Amat, ha apostillado que "la transición se ha llevado con normalidad y naturalidad". Al mismo tiempo, ha confirmado que ha mantenido conversaciones con Mario Rosas, Carolina Holgín y Luis Augusto, ya que "el cambio no ha sido de hoy para mañana".