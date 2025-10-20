Elda restaura las dos torres de base circular de su castillo y la puerta de acceso al patio de armas.

El Ayuntamiento de Elda ha impulsado una nueva fase de los trabajos de restauración del castillo que va a permitir recuperar y poner en valor su fachada principal en los próximos meses. La actuación supone una inversión de 360.000 euros que se financian con fondos europeos Next Generation.

Se va a actuar en las dos torres de base circular del castillo y en la puerta de acceso al patio de armas.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y medio. La intervención está considerada como clave para la conservación y la puesta en valor del castillo eldense porque permitirá tener una visión más completa y de conjunto del entorno y de cómo se vería el Castillo desde su fachada suroccidental.

Por otro lado, dentro de la política de puesta en valor del patrimonio local, el consistorio eldense ha impulsado la licitación de la construcción de un centro de recepción de visitantes que servirá como punto de encuentro para las personas que visiten el castillo.

“Vamos a hacer una actuación que nos permitirá tener una visión más completa y de conjunto del entorno, y cómo se vería el Castillo desde su fachada suroccidental”, ha destacado Jesús Sellés, concejal de Urbanismo, que ha añadido que "queda poco por descubrir de nuestro castillo y estas intervenciones son un paso más dentro de una estrategia más amplia que tiene como objetivo la recuperación integral del castillo y su entorno, garantizando su conservación a largo plazo y su puesta en valor para que la ciudadanía pueda visitarlo y aprender un poco más de nuestro pasado, así como tener un casco histórico que se parezca a aquel por el que pasearon nuestros abuelos y abuelas”.