Elda restaura cinco piezas históricas de su Museo Arqueológico datadas desde el siglo I antes de Cristo.

El Ayuntamiento de Elda ha restaurado cinco piezas históricas del Museo Arqueológico, entre ellas una jarra islámica de cerámica pintada del siglo XII que va a ser la nueva ‘pieza del trimestre’ por su gran valor histórico, artístico y simbólico por lo que estará expuesta al público en el hall del museo.

Junto a esa pieza se han recuperado una lucerna y una marmita, también de la época almohade.

Además, se ha restaurado un fragmento escultórico de piedra, identificado como parte de una esfinge romana funeraria, datada entre finales del siglo I antes de Cristo y la primera mitad del siglo I después de Cristo que procede del yacimiento arqueológico de El Monastil; y dos objetos de vidrio también de origen romano, datados entre los siglos V y VII, que constituyen una importante evidencia material de la presencia romana tardía en Elda.

La actuación llevada a cabo se enmarca en el programa de recuperación y conservación del patrimonio local que está permitiendo acercar al público a una parte esencial de la identidad historia de la ciudad.

“La restauración de estas cinco piezas es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con la conservación y difusión de nuestro patrimonio”, ha destacado Iñaki Pérez, concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de Elda, que ha añadido que la jarra islámica “representa un testimonio único de los orígenes medievales de Elda y nos recuerda la riqueza cultural que heredamos de aquel pasado”.

El edil eldense ha puesto en valor que la restauración acometida “no solo preservan el legado material de la ciudad, sino que permiten acercar al público una parte esencial de nuestra identidad histórica”.