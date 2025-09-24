Elda registra un terremoto de 2.1 de magnitud que se siente también en Petrer, Sax, Salinas y Elche

Un terremoto de 2.1 de magnitud en la escala de Richter se ha registró en la noche de ayer martes en Elda.

El temblor de tierra se sintió, entre otros municipios, en zonas de Elda, Petrer, Sax, Salinas y Elche.

Según la información registrada por el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo se produjo a las 23:02 horas y su epicentro se situó al noroeste de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó, siendo muy superficial, a una profundidad de cero kilómetros.

Se trata del segundo terremoto que se registra en las comarcas del Vinalopó en los últimos días después del que se produjo el pasado domingo con epicentro en la costa de Santa Pola.