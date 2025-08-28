Elda promueve el comercio local con la nueva campaña ‘Vuelta al Cole 2025’

La concejalía de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Elda junto a la Asociación de Comerciantes del municipio han puesto en marcha la campaña ‘Vuelta al Cole 2025’ con la finalidad de promover el comercio local durante estas fechas previas al curso escolar. La ciudadanía podrá participar hasta el 16 de septiembre y entrará en el sorteo de tres Tarjetas Regala Elda de 30 euros cada una.

Por su parte, Silvia Ibáñez, concejala de Comercio y Mercados, ha subrayado que el periodo escolar supone un gran movimiento de compras y que, por ese motivo, con esta iniciativa quieren que los eldenses piensen en los comercios de proximidad como la primera opción.

Mientras que Rocío Vera, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Elda, ha señalado que de esta forma reactivan el calendario anual de acciones y que animan a la ciudadanía “a disfrutar de las ventajas de comprar en nuestros comercios y a participar en esta campaña que, además de ilusionante, refuerza el tejido comercial de nuestra ciudad”.

También en el municipio, y relacionado con el comercio, se están preparando para la próxima ‘Elda Shopping Night 2025’, evento que llenará las calles del centro urbano con los comercios participantes, para acercar a la población el comercio local y fomentar la compraventa.

Para entrar al sorteo de la ‘Vuelta al Cole 2025’, los clientes tendrán que enviar el ticket de compra al número de WhatsApp que han facilitado desde la Asociación de Empresarios de Elda.