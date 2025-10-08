Elda pone en marcha un programa con el foco en el bienestar emocional y psicológico de la juventud

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha el proyecto 'Conecta2', que pone el foco en el bienestar emocional y psicológico de la juventud.

Anabel García, concejala de Juventud, ha destacado que "el proyecto nace como respuesta al aumento de los problemas de ansiedad, depresión y adicciones en jóvenes”. Ha añadido que busca ofrecer “espacios seguros de acompañamiento psicológico, educación emocional y prevención".

Al paraguas de 'Conecta2' se van a realizar encuentros con jóvenes, centros educativos y entidades sociales para poder contar con un diagnóstico sobre las necesidades y preocupaciones de la población joven eldense que servirá de base para adaptar las posteriores acciones del programa.

Se van a promover talleres prácticos y dinámicas grupales sobre temas como la gestión del estrés, la autoestima, el uso saludable de las redes sociales, la prevención de adicciones, las relaciones afectivas o la sexualidad responsable. También habrá campañas de sensibilización, jornadas temáticas y encuentros juveniles, combinando música, arte y diálogo para abordar la salud mental desde un enfoque positivo y cercano.

Las actividades se llevarán a cabo tanto en el Centro Cívico y Juvenil como en diferentes institutos de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó.

Del mismo modo, se va a poner en marcha un Punto de Orientación Psicológica Juvenil, que será gratuito y confidencial, en el que los jóvenes podrán solicitar cita con un profesional de la psicología para recibir orientación, acompañamiento emocional y, en caso necesario, derivación a otros recursos especializados.

Por otro lado, durante el desarrollo del proyecto se lanzarán campañas para visibilizar la importancia de la salud mental y fomentar hábitos saludables.