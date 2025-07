Elda lanza una campaña contra el ruido de los ciclomotores y motocicletas en el mes de julio

El Ayuntamiento de Elda y la Policía Local han lanzado una campaña contra el ruido que causan las motocicletas y ciclomotores en la localidad. Esta medida que se impondrá en el mes de julio consistirá en controles aleatorios en diversas zonas del municipio.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Control de la Movilidad se han querido tomar estas medidas porque "el ruido producido por los vehículos a motor, y especialmente por los ciclomotores, es un motivo de queja por parte de los vecinos, especialmente por la noche, tal y como se refleja en las quejas que hemos recibido", comenta Silvia Ibáñez edil de esta concejalía.

La manipulación de los tubos de escape de este tipo de vehículos, que no estén homologados, está prohibida por la normativa de tráfico. De esta forma, en la campaña anterior consiguieron efectuar 16 sanciones, por este hecho, por no tener la ITV y por no poseer el permiso de conducir.

Estas sanciones pueden conllevar multas económicas, inmovilización del vehículo y, en caso de modificación ilegal del tubo de escape, retirada de puntos del permiso de conducir.

Por otra parte, la Policía Local de Elda también se unirá a la campaña de control de alcohol y drogas durante la conducción que promueve la Dirección General de Tráfico (DGT) para reforzar la seguridad vial en la ciudad.

Con estas campañas, tanto el consistorio como la Policía Local esperan que los conductores recapaciten y sean más responsables en su conducción para tener una convivencia tranquila y segura para la población eldense.