Elda invertirá 126.000 euros en las obras de las escaleras y la zona verde de la ermita de San Antón

El Ayuntamiento de Elda renovará de forma integral las escaleras que hay junto a la ermita de San Antón, tanto las que desembocan en la calle Independencia como las de la avenida Novo Hamburgo y la zona verde, que está al frente de la ermita, con un presupuesto de 126.000 euros.

Además, se creará un nuevo muro en la zona final de la calle Clérigos que mejorará la estabilidad de las escalinatas existentes. Con estas obras se espera mejorar los peldaños de las escaleras y recuperar el estado original de los muros que con el tiempo se han deteriorado, estas actuaciones dotarán a la zona una mayor seguridad.

El concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, ha recalcado que estas mejoras están pensadas para “ofrecer un nuevo espacio estancial donde los vecinos y vecinas puedan disfrutar de momentos de ocio y descanso al aire libre” y que “con esta intervención no solo recuperamos el aspecto original de las escaleras, sino que mejoramos la seguridad de todo el entorno”.

Por otro lado, el acondicionamiento del jardín también acogerá nuevo mobiliario urbano como bancos y papeleras, así como la mejora en la iluminación y la replantación de nuevas especies vegetales que aporten sombra y frescor, incluyendo la instalación del sistema de riego y la plantación de césped.

Por su parte, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha explicado que “estas obras son muy necesarias para poner en valor todo el entorno de nuestro castillo, así como la entrada a nuestro casco antiguo”. Alfaro también ha subrayado el papel del gobierno local para mantener el patrimonio eldense y su identidad para garantizar “una ciudad líder que protege su cultura y el legado de sus antepasados”, ha recalcado el alcalde.