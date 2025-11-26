Elda integrará el antiguo Pepico Amat con el entorno del eje urbano en el que está emplazado

El Ayuntamiento de Elda ha anunciado la renovación del muro perimetral antiguo campo Pepico Amat para sustituirlo por un vallado que permitirá visualizar el interior del recinto.

Está previsto que la ejecución del proyecto comience en las próximas semanas y, entre otras actuaciones, se ha proyectado la mejora de la iluminación de ese entorno y la plantación de nuevo arbolado, completándose con ello la reciente reurbanización del eje formado por las avenidas Alfonso XIII, Olimpiadas y Filipinas.

La actuación forma parte del plan 'Elda parte de ti', va a suponer una inversión de más de 695.000 euros y se va a llevar a cabo con un plazo de ejecución de entre cuatro y cinco meses.

"En definitiva se ofrecerá una mayor calidad urbanística que complemente la intervención que desde la concejalía de Espacio Público se realizó meses atrás con la remodelación de las tres avenidas”, ha explicado Rubén Alfaro, alcalde de Elche, que ha añadido que “seguimos avanzando hacia el modelo de ciudad que queremos, transformando y modernizando Elda para convertirla en una ciudad en la que las personas siguen siendo las protagonistas de los espacios públicos".