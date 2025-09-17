Elda impulsa la reurbanización de la calle La Purísima que se va a convertir en plataforma única

El Ayuntamiento de Elda ha impulsado la reurbanización de la calle La Purísima, que es uno de los ejes viarios más importantes del casco histórico del municipio. Se trata de una actuación que se va a acometer en los próximos meses, toda vez sea adjudicada.

Los trabajos se han promovido al paraguas del plan 'Elda parte de ti', cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y supondrán una inversión de casi 350.000 euros.

Se va a renovar el pavimento de esa zona, establecimiento una plataforma única en todo el recorrido entre la calle Natalia Tendero Gil y la calle Colón. Asimismo, se va a colocar una nueva conducción de agua potable y actuar en la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales. Por otro lado, se van a retirar los postes de madera que sustentan el cableado, y este va a ser soterrado.

También se va a plantar arbolado, así como plantas y arbustivas que completarán las zonas verdes, que contarán con un sistema de riego por goteo.

“El plan 'Elda parte de ti' tiene como objetivo transformar nuestra ciudad con el foco puesto en conseguir una Elda más humana, accesible, moderna y sostenible”, ha afirmado Rubén Alfaro, alcalde de Elda, que ha añadido que “este proyecto de reurbanización se enmarca en la apuesta del gobierno local por seguir avanzando en la recuperación del casco antiguo, en la puesta en valor del patrimonio y del legado histórico de Elda y en la creación del modelo de ciudad que queremos para los próximos años".