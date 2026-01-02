Elda estrena el año con suerte: la Lotería Nacional deja 90.000 euros en su primer sorteo de 2026

El año 2026 ha comenzado en Elda con suerte en la lotería. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de ayer, el primer jueves del nuevo año, llevó la suerte a la localidad con el número 41.808. La suerte ha llegado a Elda en esta ocasión de la mano de la Administración de Lotería número 5, que está ubicada en el número 31 de la avenida de Chapí. Allí se han vendido por ventanilla tres décimos del número agraciado con el primer premio del sorteo. Cada boleto está dotado de 30.000 euros.

La Administración de Lotería número 5 de Elda dio el pasado año un segundo premio de la Lotería Nacional, concretamente del sorteo celebrado el día 21 de junio.

Sigue la suerte

Elda despedía el año 2025 pellizcando casi 2,3 millones de euros de uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que vendía la Administración de Lotería número 7, ‘La Estrella’ que está situada en el cruce de la avenida Alfonso XIII con la calle Pablo Iglesias.

Las 38 series del número 77.715 fueron distribuidos por ventanilla llevando la alegría a muchos vecinos del barrio Las 300.