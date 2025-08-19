Elda comienza con las obras para mejorar los espacios de los colegios públicos

Educación

Los trabajos están planificados para finalizar antes del próximo 10 de septiembre, fecha en la que comienza el nuevo curso escolar

Cristina Galipienso

Elche |

El Ayuntamiento de Elda se prepara para la vuelta al cole con los trabajos de mejora y mantenimiento de los colegios públicos que precisen de alguna actuación. Acciones que se realizarán durante la temporada estival y que esperan que terminen antes del inicio del próximo curso escolar el 10 de septiembre.

La elección del mes de agosto para realizar estos trabajos se debe a que, por su volumen y duración, es mejor realizar estas obras cuando las clases están vacías, ya que evitan poner en riesgo a los alumnos, además de evitar entorpecer los trabajos.

Algunas de las obras previstas son: realizar una nueva zona de paso en el patio del colegio Antonio Machado con hormigón impreso, además de reforzar la valla colindante con el patio; en el colegio Pintor Sorolla se van a realizar varios desagües para solventar el problema de la acumulación de agua los días lluviosos; y en el colegio Nuevo Almafrá está previsto recrecer un muro delimitador incrementando su altura para que no puedan acceder y caer los más pequeños.

Otros colegios donde también se realizarán mejoras son en Santo Negro, en Virgen de la Salud, en Miguel Hernández y en Miguel Servet.

Además, durante la primera semana de septiembre se realizará el acondicionamiento de las zonas ajardinadas, mientras que las tareas de mantenimiento se harán a lo largo del año.

José Antonio Amat, concejal de Espacio Público, ha recalcado que estas obras se realizan “para que los colegios públicos de la ciudad reciban a los niños y niñas de Elda en las mejores condiciones”.

