Elda comienza con las obras para mejorar los espacios de los colegios públicos

El Ayuntamiento de Elda se prepara para la vuelta al cole con los trabajos de mejora y mantenimiento de los colegios públicos que precisen de alguna actuación. Acciones que se realizarán durante la temporada estival y que esperan que terminen antes del inicio del próximo curso escolar el 10 de septiembre.

La elección del mes de agosto para realizar estos trabajos se debe a que, por su volumen y duración, es mejor realizar estas obras cuando las clases están vacías, ya que evitan poner en riesgo a los alumnos, además de evitar entorpecer los trabajos.

Algunas de las obras previstas son: realizar una nueva zona de paso en el patio del colegio Antonio Machado con hormigón impreso, además de reforzar la valla colindante con el patio; en el colegio Pintor Sorolla se van a realizar varios desagües para solventar el problema de la acumulación de agua los días lluviosos; y en el colegio Nuevo Almafrá está previsto recrecer un muro delimitador incrementando su altura para que no puedan acceder y caer los más pequeños.

Otros colegios donde también se realizarán mejoras son en Santo Negro, en Virgen de la Salud, en Miguel Hernández y en Miguel Servet.

Además, durante la primera semana de septiembre se realizará el acondicionamiento de las zonas ajardinadas, mientras que las tareas de mantenimiento se harán a lo largo del año.

José Antonio Amat, concejal de Espacio Público, ha recalcado que estas obras se realizan “para que los colegios públicos de la ciudad reciban a los niños y niñas de Elda en las mejores condiciones”.