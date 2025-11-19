Elche-Real Madrid: últimas entradas a la venta este jueves

El Elche pondrá este jueves a la venta las últimas entradas disponibles de cara al partido ante el Real Madrid, que se disputará el domingo a las 21:00 horas en el Martínez Valero. El feudo franjiverde se llenará a pesar de los precios y habrá muchos seguidores del conjunto de Xabi Alonso en la grada.

Las últimas localidades, cerca de mil, se podrán obtener únicamente vía online desde las 11:00 horas de este jueves. El club ha avisado de que este último cupo de entradas puede ser de visibilidad reducida. Esta situación no impedirá que se agoten, puesto que hay una gran demanda de cara al partido ante el Real Madrid.

Desde que se anunciaron los precios para el encuentro se desataron las críticas a través de redes sociales. Los abonados pagaban y se eliminaban las distintas franjas de precio por edad. Aún así, la mayoría de los abonados retiró su localidad para la cita contra el Real Madrid. La reventa se ha disparado a través de distintos portales, a pesar de los avisos del Elche.

La de este domingo será la mejor entrada del curso en el Martínez Valero, superando a la del estreno liguero contra el Real Betis o a la visita del Athletic Club de Bilbao.