El Elche-Real Madrid se jugará el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas

El Elche-Real Madrid ya tiene fecha. El duelo correspondiente a la decimotercera jornada se jugará en el Martínez Valero el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas. Llegará justo tras el parón de selecciones. Antes, el viernes 7, los de Sarabia también jugarán en casa ante la Real Sociedad.

El choque ante los de Xabi Alonso es uno de los más esperados tras el regreso a Primera División. El Real Madrid lidera la tabla a pocos días de medirse al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. El último precedente en el Martínez Valero, en 2022, se saldó con un 0-3 para los merengues.

El Martínez Valero registró la mejor entrada del curso ante el Athletic, pero todo apunta a que se volverá a colgar el cartel de 'no hay billetes' para la visita del Real Madrid. El club aún no lo ha anunciado, pero lo lógico es que los abonados pasen por caja para este partido. El Elche se guardó la opción de declarar dos jornadas como 'Día del Club' y, salvo sorpresa mayúscula, serán Real Madrid y Barcelona.