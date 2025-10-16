Elche-Athletic: casi mil peticiones de entradas de peñas rojiblancas del sureste

Este domingo se vivirá un gran ambiente en el Martínez Valero para el Elche-Athletic. El conjunto rojiblanco es uno de los clubes con más peñas en España. De hecho, solo en en el sureste (Alicante, Murcia y Albacete) hay 37 colectivos de aficionados del Athletic de Bilbao. La demanda supera a la oferta de cara al duelo en el feudo franjiverde.

Se estima que ha habido cerca de mil peticiones de peñistas para el encuentro. El Elche ha cedido unas 600 localidades, como suele ser habitual con las aficiones visitantes. Hay cerca de 500 personas que se han quedado sin entrada y están tratando de lograrla por otra vía en los días previos al choque.

Chema García Payá es exjugador del Elche y, además, presidente de la peña 'El Chopo' de Aspe. Vivirá el encuentro del Martínez Valero con el corazón dividido. El exfutbolista ha explicado en 'Radioestadio Elche' que en las peñas del sureste ha habido 900 peticiones y 'solo' les han llegado algo más de 200. Y es que de las 600 localidades que cede el Elche, un número importante va destinado a socios.

La provincia y la Región de Murcia son puntos geográficos con una gran tradición de aficionados del Athletic. Por ello, el Martínez Valero podría registrar la mejor entrada del curso este domingo. Por encima incluso que en el debut ante el Real Betis.