Elche vela a su patrona en la víspera de su coronación

La Basílica de Santa María y su entorno ya lucen sus mejores galas para celebrar el día de la Asunción. Ya se ha colocado el toldo en la puerta principal de acceso al templo, así como el tapiz floral y la estructura para la Ofrenda.

Así todo está listo para que mañana a las 10:00 horas comience la procesión-entierro de la Virgen de la Asunción por las calles de la ciudad ilicitana, acompañada de todos los vecinos y vecinas que participan en esta querida celebración.

Por la tarde, a las 18:00, se celebrará la Festa, segundo acto del Misteri d’Elx con su culminación en la Coronación de la Mare de Déu y el tradicional volteo de campañas.

Por último, a las 00:00 se lanzará desde el Puente del Ferrocarril el Castillo de fuegos artificiales, que este año está a cargo de la pirotecnia Turis y que marca el final de las fiestas.