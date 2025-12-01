Elche valora el cambio de uso de parcelas publicas dotaciones para impulsar la construcción de viviendas

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha avanzado este lunes que el Ayuntamiento está valorando la posibilidad de cambiar a residencial el uso de parcelas de titularidad pública que en la actualidad están calificadas en el Plan General de Ordenación Urbana como dotacional educativa o deportiva para fomentar la construcción de vivienda de promoción pública en colaboración con la iniciativa privada, tratando de poner en marcha una política de vivienda que posibilite el acceso de ese recurso a lo jóvenes.

El primer edil ilicitano ha insistido en que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en la actualidad.

Viviendas alquiler asequible en Travalón

El alcalde de Elche se ha expresado en esos términos durante el acto de firma del acta de replanteo de la construcción en el barrio Travalón de un edificio de 76 viviendas que se adjudicarán a otras tantas familias en régimen de alquiler asequible.

Esa promoción de vivienda está impulsada por la empresa públicaPimesa.

Los trabajos cuentan con financiación de fondos europeos, suponen una inversión de 6,2 millones de euros y tienen un plazo de ejecución de 20 meses.

El Ayuntamiento de Elche tiene previsto impulsar entre los meses de mayo y junio del próximo año las condiciones en la que se podrá acceder a la adjudicación de una de esas 76 viviendas que tendrán un precio de alquiler de entre 221 y 570 euros al mes, en función del tamaño de los pisos y de las rentas de los beneficiarios.

El alquiler de las plazas de parking de ese inmueble se moverá entre los 65 y los 109 euros mensuales.