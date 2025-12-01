El Elche es uno de los cuatro equipos de Primera que aún no ha ganado a domicilio

El Elche de Eder Sarabia, con los números en la mano, tiene dos caras bien distintas. En casa está invicto y es un equipo muy difícil de batir, como se puso de manifiesto en el duelo ante el Real Madrid. Suma trece puntos en el Martínez Valero. Solo Barça, Atleti, Real Madrid, Villarreal y Espanyol cosechan mejores registros como locales.

El gran rendimiento en casa contrasta con los números a domicilio. El Elche aún no ha ganado ningún partido fuera de casa. Solo tres puntos ha sumado el cuadro franjiverde lejos del Martínez Valero. Además, acumula cuatro derrotas consecutivas ante Alavés, Espanyol, Barcelona y Getafe.

Solo hay cuatro equipos de Primera División que no han ganado a domicilio: Girona, Osasuna, Valencia y Elche. Los de Carlos Corberán se miden este lunes al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por lo que podrían abandonar el farolillo rojo de la clasificación fuera de casa. Son el peor visitante junto a Osasuna.

El conjunto ilicitano mantiene el estilo en los partidos como visitante, pero de momento los detalles le están privando del triunfo. En Getafe el duelo se decantó por la mayor efectividad del equipo 'azulón', mientras que en Montjuic fue la pegada del Barça la que desequilibró la balanza. En Cornellá y Mendizorroza, el Elche estuvo superado por sus rivales.

Solo queda un encuentro a domicilio en Liga antes de cerrar el año, además de la visita a Quintanar del Rey en Copa. Los ilicitanos jugarán en Palma de Mallorca el próximo sábado 13 de diciembre. Antes, hay que afrontar un partido vital frente al Girona en Elche. Los catalanes abren la zona de descenso con cuatro puntos menos que los de Sarabia.