El Elche es uno de los cuatro equipos invictos en Primera División

El inicio de Liga del Elche es histórico. Invicto tras las cuatro primeras jornadas después de regresar a la máxima categoría, el cuadro de Eder Sarabia suma seis puntos de doce posibles. Aunque sea anecdótico, se sitúa en la parte media-alta de la tabla y mantiene el descenso a cinco puntos de distancia.

Tras la cuarta jornada, ya se puede decir que el Elche es uno de los cuatro equipos que mantienen su condición de invicto en Primera. Athletic y Villarreal caían este fin de semana ante Alavés y Atlético de Madrid, respectivamente. Por tanto, sólo quedan cuatro supervivientes: Real Madrid, Barcelona, Espanyol y Elche.

Sorprendente el inicio de Liga del conjunto 'perico', puesto que suma diez puntos y se sitúa en tercera posición. Los de Manolo González se impusieron al Mallorca en el encuentro que cerraba la jornada. El exfranjiverde Pere Milla fue protagonista: gol y expulsión en 45 minutos.

El arranque liguero del Elche tiene mérito al tratarse de un recién ascendido. Además, no ha tenido un inicio sencillo. Ya se ha medido a Betis, Atlético de Madrid y Sevilla. Aunque ninguno de los tres haya tenido un gran arranque, se trata de equipos históricos en el panorama nacional.

El Elche buscará seguir con esta buena dinámica en una semana intensa con tres partidos en sólo siete días. Oviedo y Celta visitarán el Martínez Valero, mientras que habrá que desplazarse hasta Pamplona para jugar en El Sadar ante Osasuna.