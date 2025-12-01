Elche trabaja con la EUIPO para obtener el Distintivo de Indicación Geográfica Protegida para la artesanía de la palma blanca

El Ayuntamiento de Elche trabaja para conseguir el Distintivo de Indicación Geográfica Protegida para la artesanía de la palma blanca de la ciudad. Lo hace con EUIPO, la oficina europea de patentes y marcas de la UE que tiene sede en Alicante.

Así lo ha avanzado este pasado domingo el alcalde de Elche Pablo Ruz durante el acto conmemorativo del vigésimo quinto aniversario de la declaración del Palmeral ilicitano como Patrimonio de la Humanidad: “El Ayuntamiento ya trabaja con la EUIPO en la obtención del distintivo de indicación geográfica protegida para la palma de Elche, para conseguir la denominación como tienen el cristal de Murano y se hable de palma blanca de Elche”, ha dicho Ruz.

Homenaje

Con motivo del aniversario del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad Elche ha dedicado este año en la Plaza del Rey Jaime I un espacio a los artesanos de la palma blanca, como homenaje de gratitud a ese colectivo y reconocimiento público permanente a su labor.

Además, se ha reconocido a “todos los que siguen cuidando del palmeral” y el alcalde ha puesto en valor los trabajos llevados a cabo esto año como "la recuperación del uso agrícola" o la puesta al día con la poda de los huertos patrimonio.