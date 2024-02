Elche: Tete Morente tendrá que parar

Sebastián Beccacece no podrá repetir equipo titular en el partido del sábado ante el Amorebieta. Tete Morente no se ha entrenado con el equipo a lo largo de esta semana por culpa de unas molestias en la zona del sóleo y el futbolista gaditano tendrá que parar esta jornada, por lo que no estará disponible en el partido del sábado, ante el colista de la categoría. Se mantendrá como duda de cara al siguiente compromiso, en el duelo directo frente al Eibar.

Tete Morente ha estado ejercitándose en el gimnasio del estadio Martínez Valero hasta que un coche del club le ha trasladado hasta la Clínica Tesla de Elche para someterse a una resonancia magnética. El extremo había participado hasta la fecha en todos los partidos de Liga, siendo titular en 23 de las 25 jornadas y participando como suplente en los encuentros de la primera ante Andorra y Huesca. Ahora, por primera vez esta campaña, tendrá que parar.

La baja de Tete Morente podría aprovecharla Sergio Bermejo para estrenarse como titular con la camiseta del Elche. El último fichaje del mercado de invierno ya estuvo en la convocatoria en el partido del pasado viernes frente al Burgos, aunque no disfrutó de minutos. Esta temporada, con el Real Zaragoza, ha participado en 23 partidos oficiales, aunque en sólo cinco de ellos fue titular. Otra opción podría pasar por alinear a José Salinas para ocupar esa banda izquierda del ataque junto a Carlos Clerc.