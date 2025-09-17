Elche es el tercer municipio de la provincia con mayor cifra de ciudadanos extranjeros censados como residentes

Elche es el tercer municipio de la provincia de Alicante con mayor cifra de ciudadanos extranjeros censados como residentes, registrando un total de 32.423 personas, lo que representa el 13,4 % de la población total de la ciudad.

Así lo refleja un informe anual correspondiente a 2024 de la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI Alicante), vinculada al Secretariado de Migración de la Diócesis Orihuela-Alicante.

La ciudad de Alicante lidera ese ranking en el que Torrevieja ocupa el segundo lugar. Tras Elche se sitúan municipios como Orihuela y Benidorm.

Santa Pola ocupa el decimotercer lugar con 8.911 ciudadanos, lo que supone un 23 % de la población total de la localidad.

Por otro lado, en términos relativos, Hondón de los Frailes es el duodécimo municipio de la provincia con mayor cifra de residentes extranjeros.

El informe plasma también que el 13,7 % de la población residente en Crevillent es de otras nacionalidades o que en Elda es del 9 %, en Villena el 9,2 %, en Aspe el 8,2 %, en Pinoso el 19,9 % y en Petrer el 3,9 %.

Sax tiene un 8,3 % del total de su población que es extranjera y Biar un 5,4 %.

El informe de la entidad adscrita al Secretariado de Migración de la Diócesis Orihuela-Alicante está elaborado con datos a fecha 1 de enero de 2024, obtenidos de fuentes como el INE, la Seguridad Social y la Conselleria de Educación.

En el conjunto de la provincia de Alicante viven 464.601 personas extranjeras, lo que supone un incremento de 28.099 con respecto a las cifras de 2023.