Elche suspende los plazos administrativos por el ataque cibernético que ha sufrido el ayuntamiento

El Ayuntamiento de Elche ha suspendido los plazos administrativos de todos los trámites de los que es competente hasta que se restablezcan los servicios informáticos que este pasado lunes por la mañana quedaron inoperativos como consecuencia de un ciberataque.

A modo de denuncia, el consistorio ha puesto la situación en conocimiento de la Policía Nacional para que investigue el ataque informático, al mismo tiempo que dos técnicos del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana se han desplazado a Elche para analizar la situación actual y trabajar en su restablecimiento.

Más allá de que el ataque informático ha provocado la caída de la red municipal, hasta el momento no ha trascendido a qué áreas municipales ha podido afectar en mayor medida el ciberataque o si quien o quienes lo perpetraron han podido acceder a datos sensibles.

Tras conocerse lo ocurrido, se convocó una reunión urgente del Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento y se informó del ciberataque a los portavoces de los grupos políticos y a los responsables de las organizaciones sindicales del Ayuntamiento.

Atención presencia en las OMACs

En las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMACs) se mantienen la atención presencial sin que se pueda realizar trámites administrativos.

Desde el Ayuntamiento se ha informado que, una vez restablecido el sistema informático, se contactará telefónicamente con aquellas personas con cita previa para concretar con ellas una nueva cita.

También se atiende a través del 010 en horario de 08:30 a 13:45 horas.