Elche suma un nuevo hotel en el Altet y el alcalde Pablo Ruz incide en la necesidad de la llegada de más

Este miércoles se ha inaugurado oficialmente el nuevo hotel de la cadena Hampton by Hilton de Elche. Está emplazado en El Altet, concretamente en la calle Garbí, junto a la gasolinera de la pedanía ilicitana.

Situado a tan sólo cinco minutos en coche del Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, el nuevo hotel es de 3 estrellas, tiene 72 habitaciones, piscina descubierta, restaurante, parking y gimnasio. También ofrece salas de eventos y reuniones, así como un espacio de coworking.

El nuevo hotel se distribuye en un edificio de 2.600 metros cuadrados de superficie y se une a la planta hotelera del municipio ilicitano, ampliando la oferta en la zona de costa.

El hotel ha iniciado su actividad con un 20 % de ocupación en su primer día: “Este hotel es sólo el primero de una lista que debe seguir creciendo”, ha defendido el alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante su intervención en el acto de inauguración del hotel.

Ruz ha incidido en que “el turismo es una oportunidad permanente” y ha añadido que desde el Ayuntamiento se va a continuar “impulsando” ese sector.

Además, el primer edil ilicitano ha reclamado la dotación en el municipio ilicitano de “más hoteles ante el auge de turistas” que se está registrando: “Venimos de un año sin precedentes en el que Elche ha recibido 1,4 millones de pernoctaciones y más de un millón y medio de turistas por lo que esta ciudad necesita muchos más hoteles”, ha concluido Pablo Ruz.

Por otro lado, Pablo Ruz ha anunciado que en las próximas semanas se procederá a la instalación de una estación de Bicielx junto al nuevo hotel de El Altet “para facilitar a los turistas que puedan desplazarse fácilmente” porque “este establecimiento no solo dará servicio al aeropuerto, si no que será el hotel de la playa de El Altet, una de las mejores playas de España”.