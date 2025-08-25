Elche sufre un ataque cibernético que ha inutilizado sus sistemas informáticos

El Ayuntamiento de Elche ha registrado este lunes un ataque cibernético que ha dejado inoperativo sus sistemas informáticos durante la mañana y que ha provocado la convocatoria urgente de una reunión del Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento, que ha estado presidido por el actual alcalde en funciones, Claudio Guilabert.

De momento no ha trascendido el origen del ataque sufrido ni el alcance global que ha podido conllevar el mismo.

Desde el Ayuntamiento ilicitano se ha explicado mediante un comunicado que el departamento municipal de Innovación y empresas especializadas en ciberseguridad "están analizando el incidente y trabajando para restablecer la normalidad a la mayor brevedad posible".

El ataque informático ha tenido efectos como que en las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) se continúa prestando atención presencial sin realizarse trámites administrativos y, una vez restablecido el sistema, se llamará a quienes tengan cita previa para facilitarles una nueva.

Del mismo modo, desde el consistorio ilicitano se ha afirmado que el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad que se ha reunido “está en contacto permanente con el Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana y el Centro Criptológico Nacional".