El PP de Elche solicita un pleno extraordinario y pide reprobar al Consejo de Ministros por el recorte del Tajo-Segura

El PP de Elche solicita un pleno extraordinario para reprobar la decisión del Consejo de Ministros del pasado martes 24 de enero de recortar la cantidad de agua que podrá traspasarse del río Tajo al Segura.

El decreto aprobado por el gobierno con los planes hidrológicos para 2023-2027 incluye la creación de caudales ecológicos que va a suponer el recorte del agua que se trasvasa del Tajo al Segura.

El partido popular ha subrayado que se necesita un "acuerdo global" con todas las fuerzas políticas para reprobar la decisión y solicitan un pleno extraordinario para abordar el tema y tratar de conseguir la unión de todos los partidos políticos.

El portavoz adjunto del PP de Elche, José Navarro, ha señalado que su grupo político plantea, en consonancia con los regantes, la reprobación de todo el consejo de ministros y ha criticado, además, la actitud del gobierno municipal y del president de la Generalitat, Ximo Puig, de abstenerse en el Consejo Nacional del Agua.

“Este Pleno servirá para que González se quite la máscara y no haga ningún juego de trilerismo como hizo, para que no saliera adelante, con la declaración institucional. Sánchez por ejecutor, Puig por cómplice, y González por silente son culpables de este recorte”, ha apuntado Navarro en una comparecencia en la Plaça de Baix este miércoles.

“Los actos de cobardía han terminado, no caben las dobles interpretaciones. La reprobación es necesaria, todos los puentes se han roto y se han roto por la decisión unilateral del PSOE”, ha finalizado el portavoz adjunto del PP ilicitano.