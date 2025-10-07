El Ayuntamiento de Elche levanta la suspensión de plazos administrativos tras el ciberataque de agosto

El Ayuntamiento de Elche continúa avanzando en la recuperación de la normalidad tras el ciberataque sufrido por los servidores municipales el pasado 25 de agosto. El último paso que se ha dado ha sido que se ha levantado la suspensión de los plazos administrativos que estaba vigente desde el día en el que se detectó el secuestro de los servidores informáticos por parte de un grupo internacional de hackers.

También está ya operativa la Sede Electrónica, la tramitación de cita previa online para ser atendido en las OMACs del centro, El Altet, Altabix, Altabix Universidad y Plaza de Crevillent, así como el gestor de expedientes.

También se ha logrado reactivar el tique presencial y las pantallas de gestión de turnos en la oficina de atención ciudadana del centro y se está trabajando para su puesta en marcha en el resto de los servicios de esas características.

Además, se ha revocado la autorización provisional que permitía el uso de documentos en papel y firma manuscrita, por lo que los trámites vuelven a realizarse con normalidad a través de los canales electrónicos habituales.

No obstante, desde el Ayuntamiento se ha advertido que, “excepcionalmente y de forma puntual", si algún servicio o dependencia municipal tiene que utilizar el papel por no disponer de la plena operatividad de sus sistemas informáticos, podrá hacerlo.