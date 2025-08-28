Elche: Sarabia admite que "hay alguna posibilidad" de que Mourad salga

La rueda de prensa de Eder Sarabia previa al Elche-Levante ha estado marcada por el mercado de fichajes. Cada vez queda menos para que finalice el plazo y las operaciones se aceleran en la planta noble del Martínez Valero. Llegarán en torno a tres o cuatro refuerzos, pero también se producirán salidas.

Uno de los nombres propios es el de Mourad. Con los tres fichajes para la delantera, todo apuntaba a una salida del hispano-marroquí. Sin embargo, jugó ante el Betis en la segunda mitad y Sarabia no descartó que se quedara. En los últimos días han surgido rumores que vinculan a Mourad con el Rubin Kazan. El Elche no se cierra a su salida, pero pide cerca de dos millones de euros por el traspaso. Otra posibilidad es una cesión a Segunda División.

El técnico del Elche ha dejado la puerta abierta a la salida del delantero, aunque ha dejado claro que cuenta con él. "Hay alguna posibilidad de que salga, pero todo se verá después del partido contra el Levante", ha afirmado. Sarabia no quiere despistes a 24 horas de un encuentro clave ante un rival directo.

La realidad es que Mourad está cómodo en Elche y tiene la experiencia de la pasada temporada. Con las maletas hechas para fichar por el Córdoba, se quedó en la entidad franjiverde y fue clave en el ascenso a Primera. Sin ir más lejos, fue el máximo anotador del equipo y marcó en el encuentro del ascenso en Riazor. Acabó ganándole la titularidad a Agustín Álvarez y estuvo siempre por delante de Sory Kaba en la rotación.

A priori, Mourad será suplente en el choque ante el Levante. Sarabia podría repetir con Álvaro Rodríguez y Rafa Mir en punta. En los tres últimos días de mercado se resolverá su futuro, pero no es una situación nueva para el atacante hispano-marroquí.

Ali Houary, futuro incierto

Otro jugador que podría abandonar el Elche, en calidad de cedido, es Ali Houary. El canterano deslumbró ante el Betis y se quedó sin minutos frente al Atlético de Madrid. "Está creciendo con nosotros y puede estar preparado para Primera", ha asegurado Eder Sarabia. El Ilicitano se le queda muy corto y, en caso de salir, pondrá rumbo a Segunda División. De momento, le toca esperar al cierre de mercado. El técnico vasco ha añadido que "si viene algún jugador más, lo puede tener más difícil".