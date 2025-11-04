Elche, Santa Pola y Crevillent esperan un martes con sol y temperaturas frescas

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una jornada bastante soleada con suaves brisas maricas y temperaturas sin cambios.

El termómetro se va a mover en valores máximos de unos 22 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola.

De cara a este miércoles se espera la llegada de bastantes nubes en un día en el que el viento soplará flojo de levante a partir de media mañana y en el que, de cara a la madrugada, se prevé el paso de un frente atlántico que es probable que deje algunas lluvias de carácter débil.

El jueves será una jornada ventosa, viento moderado de poniente puntualmente algo fuerte.