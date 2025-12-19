La crónica del tiempo

Elche, Santa Pola y Crevillent esperan el fin de semana previo a Navidad frío y nubosidad variable

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

El fin de semana previo a Navidad se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con la previsión meteorológica de un sábado y domingo en el que no se descarta que pueda llover, si bien la probabilidad es baja y en caso de ocurrir será de forma débil y esporádica.

Tanto el sábado como el domingo la tónica general va a ser de frío, con termómetro en valores máximos de entre 15 y 16 grados en Elche, Crevillent y Santa Pola.

La de mañana va a ser una jornada con nubosidad variable y temperaturas máximas parecidas a las de este viernes.

El domingo será un día parecido, no descartándose que pueda llover por la tarde de forma débil y puntual.

La próxima semana apunta a que apretará el frío y a que podríamos tener una Navidad de abrigos y paraguas.

Por otro lado, este viernes va a ser un día con una mañana bastante soleada en la que el cielo se va a ir nublando a partir de mediodía. El viento va a soplar flojo y las temperaturas van a descender un poco.

En sus valores máximos, el termómetro va a rondar los 16 grados en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

