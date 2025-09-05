Elche, Santa Pola y Crevillent esperan un fin de semana con pocos cambios en las temperaturas

El primer fin de semana de septiembre se va a desplegar en la comarca del Baix Vinalopó con un sábado con temperaturas sin cambios, predominio de intervalos de nubes y claros y viento flojo de componente marítima.

El termómetro se va a mover en valores máximos de entre 27 y 31 grados centígrados, mientras que las temperaturas mínimas van a ser muy similares a las de los últimos días.

Por otro lado, este viernes, esos índices términos van a ser un poco más bajos. De hecho, la previsión meteorológica señala que durante el día no se va a superar los 30 grados en ninguno de los municipios de la comarca.

Previsión para este viernes

En Elche se prevé una temperatura máxima de 28 grados, en Crevillent se alcanzarán los 29 y en Santa Pola los 27.

Ese descenso de las temperaturas máximas va a estar provocado por el viento de levante, que, por momentos, va a soplar moderado, especialmente por la tarde.

La de hoy va a ser una jornada con alternancia de nubes y claros.

La nubosidad que comienza a llegar se va a mantener en el inicio de la próxima semana. De hecho, los modelos meteorológicos apuntan a que es probable que el próximo martes pueda llover.