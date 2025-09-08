Elche, Santa Pola y Crevillent comienzan la semana con inestabilidad meteorológica

La comarca del Baix Vinalopó espera un lunes 8 de septiembre caluroso, con bochorno y con alternancia de nubes y claros. Por la tarde se producirán tormentas en el interior y norte de la provincia de Alicante, no es descartable que nos afecte algún chaparrón puntual más probable al norte de Elche.

El termómetro va a rondar valores máximos de 32 grados centígrados en Elche, de 33 en Crevillent y de 30 en Santa Pola.

La inestabilidad meteorológica que hoy va a mostrar la cara aumentará mañana, jornada que se prevé con cielos muy nubosos, temperaturas en claro descenso y chubascos tormentosos más probables por la tarde y que podrían venir con algo de granizo y algunas rachas fuertes de viento.

A partir del miércoles parece que vuelve la estabilidad meteorológica.