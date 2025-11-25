Elche, Santa Pola y Crevillent celebran el 25N con actos institucionales y movilizaciones cívicas

Los actos conmemorativos del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, se van a suceder a lo largo del día en los municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

En Elche, este mediodía se ha celebrado un acto institucional organizado por el Ayuntamiento que ha tenido como escenario el Hort del Xocolater. Se ha procedido a la lectura de manifiesto y se han colocado 46 lápidas simuladas con el nombre de cada una de las víctimas de la violencia machista que se han registrado en los últimos doce meses.

Ese espacio de recuerdo se va a mantener en el Hort de Xocolater hasta el domingo. Durante esos días habrá en el lugar promotoras de igualdad del Ayuntamiento explicando lo que ese espacio de recuerdo significa.

Coordinadora Feminista y Asamblea 8M

Por otro lado, la Coordinadora Feminista de Elche ha convocado en la Plaza de Baix una concentración. Será a las 19:00 horas y desde las 17:30 horas habrá otras actividades como un taller de pintacaras.

Además, el colectivo feminista Asamblea 8M ha convocado en una marcha nocturna que partirá a las 20:00 horas de la Plaza de Baix para dirigirse en primer lugar hasta el Hort de Felip y de ahí a la plaza en la que está el centro de congresos de Elche, donde concluirá con la lectura de un manifiesto.

Actos en Santa Pola

En Santa Pola el escenario del acto institucional ha sido el Castillo Fortaleza. Allí se ha guardado un minuto de silencio y se ha leído el manifiesto reivindicativo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. También ha tenido lugar durante la mañana una jornada de convivencia escolar.

Esta tarde, la Casa de Cultura va a acoger la representación del espectáculo de titulado ‘Feas’ de la compañía ilicitana Maracaibo Teatro.

Acto institucional del 25N en el Castillo-Fortaleza de Santa Pola. | Ayuntamiento de Santa Pola

Conmemoración en Crevillent

Por su parte, el acto institucional celebrado en Crevillent con motivo del 25N ha consistido en la lectura de un manifiesto durante un acto celebrado en la plaza emplazada junto al Ayuntamiento y en el que ha tenido lugar un homenaje simbólico denominado ‘Una flor, una vida’, en recuerdo de las mujeres asesinadas por violencia de género y de sus hijos durante el año 2025.